Crnadak pozvao policiju i Tužilaštvo da reaguju na izjave Stevandića: "Svi znaju da se radi o ozbiljnoj prijetnji"

Igor Crnadak oglasio se na mreži X nakon verbalnog sukoba u NSRS. Poručio je da su Stevandićeve riječi o "crvenom kombiju" ozbiljna prijetnja i pozvao nadležne da reaguju.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon verbalnog sukoba u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik PDP RS Igor Crnadak oglasio se na društvenoj mreži X, reagujući na poruke koje mu je uputio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Crnadak je u svojoj objavi komentarisao Stevandićeve riječi da će mu "crveni kombi doći kući", ocijenivši ih kao direktnu i ozbiljnu prijetnju, te je javno pozvao nadležne istražne organe da reaguju.

„Kad Stevandić nekome kaže da će mu crveni kombi doći kući, svi u BL znaju da se radi o ozbiljnoj prijetnji. Policija i Tužilaštvo, ako smijete, djelujte. U svakom slučaju od takvih kukavica znam sam odbraniti svoju porodicu i kuću. Samo neka dođe čekam ga“, napisao je Crnadak.

Podsjećamo, Crnadak je tokom izlaganja spomenuo "crveni kombi iz kojeg su se maltretirali ljudi", na šta mu je Stevandić uzvratio optužbama da je "presuđeni ološ i izdajnik" koji zbog svojih laži crta metu njegovoj djeci i porodici, dodavši da će "crveni kombi Crnatku doći kući".

Ranije je na istoj društvenoj mreži Nenad Stevandić objavio snimak iz Skupštine isjekavši dio sa "crvenim kombijem" uz poruku:

"Običan narod plaća račune, a neke čuva policija BiH od izvršenja, kada ih ne plate. Presude sudova u Republici Srpskoj su dokaz da je Igor Crnadak dužan državi i privatnim firmama. On sada priča o moralu i korupciji. To nije sramota, to je licemjerje i poganluk najgore vrste", poručio je predsjednik NSRS.