Sindikat zdravstva RS traži povlačenje Zakona o zdravstvenim komorama iz skupštinske procedure

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS se protivi novom Nacrtu zakona o zdravstvenim komorama i traži njegovo povlačenje iz procedure.

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Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, kao reprezentativni i najbrojniji sindikat u ovoj oblasti, izrazio je jasno protivljenje predloženim rješenjima u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama.

Nakon detaljne analize predloženog teksta, sindikalci su uputili zvaničan zahtjev Vladi Republike Srpske i narodnim poslanicima da se ovaj dokument odmah povuče iz skupštinske procedure kako bi se izbjegla velika pravna nesigurnost i dodatno urušavanje položaja zaposlenih.

Iz Sindikata upozoravaju da predloženi tekst u sadašnjem obliku ne predstavlja uravnoteženo sistemsko rješenje. Umjesto toga, zakon uvodi nova finansijska opterećenja, drastično proširuje obaveze zaposlenih i otvara prostor za ozbiljne zloupotrebe unutar sistema zdravstvene zaštite.

Udar na ustavna prava i uvođenje obaveznog članstva

Jedna od ključnih tačaka spora jeste uvođenje obaveznog članstva u zdravstvenim komorama kao eliminatornog uslova za rad. Predstavnici radnika smatraju da je ovakvo normativno rješenje izuzetno problematično sa stanovišta osnovnih ljudskih i radničkih prava.

Oni podsjećaju donosioce odluka da je Ustavom Republike Srpske jasno garantovano pravo na rad, slobodu udruživanja i zaštitu radničkih prava, dok Zakon o radu eksplicitno garantuje slobodu sindikalnog organizovanja i zaštitu ekonomskih i socijalnih interesa zaposlenih, što se ovim nacrtom ozbiljno narušava.

Kao posebno opasan segment novog zakona izdvaja se prebacivanje kompletnog finansijskog tereta na radnike. Nacrt zakona direktno uvodi niz novih i obaveznih troškova za zdravstvene radnike koji uključuju plaćanje članarina u više novouspostavljenih komora, snošenje troškova za izdavanje i redovno obnavljanje licenci, zatim plaćanje kontinuirane edukacije i provjere znanja, kao i druge naknade koje će naknadno biti propisane internim aktima samih komora.

"Zakon uopšte ne daje odgovore na ključna životna pitanja: ko zapravo snosi troškove učešća na edukacijama, poput puta, smještaja i odsustva sa rada? Da li poslodavac uopšte ima zakonsku obavezu da obezbijedi te uslove i šta se dešava ako radnik ne može da ispuni nametnute uslove iz nekih potpuno opravdanih, objektivnih razloga? Ovakvo rješenje prenosi sav teret na zaposlene bez ikakvog sistema zaštite", poručuju iz Sindikata.

Komore dobijaju kontrolu nad radnim odnosom i nadležnostima sindikata

Dodatni opravdan strah izaziva i činjenica da zakon predviđa obnavljanje licence svake pete godine na osnovu ukupnog broja stečenih bodova iz kontinuirane edukacije. Iako zakon formalno ne definiše prekid radnog odnosa, gubitak ili neprodužavanje licence u praksi automatski onemogućava dalji rad zdravstvenog radnika. To praktično znači da komore dobijaju direktan i opasan uticaj na radnopravni status zaposlenih, i to bez ikakvih jasno definisanih mehanizama zaštite, prava na žalbu i nezavisne kontrole, što u trenutnom sistemu ne postoji.

Pored toga, Sindikat smatra apsolutno neprihvatljivim što se zdravstvenim komorama pokušava dodijeliti nadležnost u oblastima zaštite profesionalnih i materijalnih interesa članova, vođenja disciplinskih postupaka, te definisanja etičkih standarda i uslova za licence. Na ovaj način se direktno zadire u same okvire sindikalnog rada i djelovanja, što predstavlja pokušaj prenosa nadležnosti sa radničkih organizacija na komore.

U trenutku kada se cjelokupan zdravstveni sistem suočava sa hroničnim nedostatkom kadrova, masovnim odlaskom zdravstvenih radnika u inostranstvo i nedovoljnim primanjima, Sindikat naglašava da je predlaganje ovakvog zakona potpuno pogrešan korak. Umjesto mjera koje će poboljšati položaj onih koji svakodnevno nose zdravstveni sistem na svojim leđima, država predlaže administrativne i finansijske namete koje će ljekari i medicinske sestre morati da plaćaju iz svog džepa.

Zbog svega navedenog, Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske zahtijeva momentalno povlačenje ovog nacrta iz parlamentarne procedure i hitno otvaranje potpunog institucionalnog i socijalnog dijaloga. Oni insistiraju da predstavnici radnika budu aktivno uključeni u izradu potpuno novog zakonskog teksta koji će zaštititi sistem, a radnicima garantovati rad bez novih finansijskih i administrativnih pritisaka.