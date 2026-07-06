Odgovor vlasti u Kantonu 10: Masovne ostavke ljekara su klasičan ultimatum, pregovora o platama nema do oktobra

Ministarka Dijana Novković-Pećanac i premijer Ivan Vukadin poručili su da su masovne ostavke ljekara u Livnu klasičan ultimatum u izbornoj godini.

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Nakon što je trideset i jedan ljekar u Kantonu 10 jutros podnio ostavku i najavio prekid rada uz otkazni rok od osam dana, oglasili su se kantonalna ministarka zdravstva Dijana Novković-Pećanac i premijer Ivan Vukadin. Oni su poručili javnosti da građani nikako neće ostati bez zakonom zagarantovane zdravstvene zaštite, te da Vlada oštro odbacuje optužbe sindikata o navodnom ignorisanju njihovih radnih i materijalnih zahtjeva.

Iz kantonalne Vlade su poručili da je na snazi granski kolektivni ugovor koji važi do kraja 2026. godine i da novih pregovora o povećanju plata u tekućoj godini uopšte neće biti. Vlast naglašava da se potpisani dogovori moraju poštovati i da se zdravstveni sistem neće prilagođavati pritiscima pojedinaca.

"Ispunili smo sve zahtjeve i obezbijedili rast plata"

Ministarka Novković-Pećanac je podsjetila da je važeći kolektivni ugovor potpisan u julu 2024. godine i da su njime tada ispunjeni apsolutno svi zahtjevi ljekara koji su danas podnijeli ostavke. Pomenutim dokumentom omogućen je postepeni rast plata kroz tri godine, uz retroaktivnu primjenu na cijelu 2024. godinu. Ona je naglasila da je članom 55 jasno definisano da se novi pregovori neće voditi prije isteka ugovora, odnosno da oni mogu početi najranije 90 dana prije zvaničnog isteka, što je ujedno i zakonom regulisano.

Prema njenim riječima, takav višegodišnji dogovor je postignut upravo kako bi se izbjegli politički pritisci u izbornoj godini. Ministarka je dodala da je poražavajuće što tridesetak ljekara i doktora stomatologije, od njih ukupno stotinjak koliko ih radi u kantonu, diktira cijelu ovu priču.

Ona je odlučno odbacila navode da se u zdravstveni sektor ne ulaže dovoljno novca, precizirajući da su za podršku sistemu u tekućoj 2026. godini obezbijeđena sredstva u iznosu od sedam i po miliona konvertibilnih maraka. Prethodnih godina ta izdvajanja su takođe bila visoka, pa je u 2025. godini izdvojeno 8,3 miliona, u 2024. godini oko 7,65 miliona, dok je u 2023. godini za ove namjene usmjereno 8,19 miliona maraka.

Vlada aktivno otklanja i teške naslijeđene probleme, uključujući i ranije blokade Poreske uprave zbog starih dugovanja, a vrijednost boda prema kojem Zavod obračunava usluge veća je jedino u Kantonu Sarajevo. Posebni pregovori sa sindikatom ljekara nisu pravno mogući jer bi to predstavljalo direktno kršenje zakona i zajedničkog granskog ugovora koji obuhvata sve zaposlene u zdravstvu.

"Nećemo pregovarati pod ucjenama u izbornoj godini"

Premijer Kantona 10 Ivan Vukadin izrazio je žaljenje zbog novonastale situacije, ali je ponovio da tvrdnje sindikata ne odgovaraju istini. On je podsjetio da je u avgustu 2024. godine potpisan stabilan granski kolektivni ugovor sa sindikatima medicinskog i nemedicinskog osoblja, kao i samih ljekara. Tim ugovorom je precizirano sukcesivno povećanje plate za cijelu 2024. godinu u visini od 8,5 odsto, za 2025. godinu u visini od 6 odsto, dok je za tekuću 2026. godinu predviđeno dodatnih 5 odsto povećanja.

Vukadin je istakao da je ugovor namjerno zaključen do kraja 2026. godine upravo zato što je u pitanju izborna godina, koja u političkom smislu uvijek predstavlja klizav teren za pregovore. On je naglasio da ono što se trenutno dešava sa masovnim ostavkama predstavlja klasičan ultimatum kako bi se u izbornoj godini nasilno otvorile nove pregovaračke pozicije, iako ugovor pravno važi.

Premijer je potvrdio da su predstavnici Vlade ove godine već dva puta razgovarali sa predstavnicima sindikata ljekara i jasno im predočili stav da novih pregovora o platama u 2026. godini neće biti. Nadležne službe će sačekati zvanične i službene informacije o tome koliko je tačno ljekara potpisalo prekid rada, nakon čega će Vlada preduzeti sve korake i pronaći način da reorganizuje zdravstvenu zaštitu kako građani ne bi ostali uskraćeni za usluge koje im pripadaju. Novi pregovori o utvrđivanju osnovice mogu početi tek u oktobru, u skladu sa ranijim dogovorom.