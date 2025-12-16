logo
Zdravstvo u Kantonu 10 pred kolapsom: Blokirani računi svih domova zdravlja i bolnica

Zdravstvo u Kantonu 10 pred kolapsom: Blokirani računi svih domova zdravlja i bolnica

Autor Dušan Volaš
0

Svi računi domova zdravlja u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamoču i Drvaru te Kantonalne bolnice Livno zbog nešto više od 10 miliona KM dugovanja za poreze i doprinose, od 12. novembra su blokirani.

Kantonu 10 blokirani računi zbog dugova starih 30 godina Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Resorno kantonalno ministarstvo zahtijeva da Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine bez odgode obustavi sve postupke prinudne naplate i izvrši deblokadu transakcijskih računa zdravstvenih ustanova i povrat, kako navode, ovršenih sredstava.

Blokada računa Kantonalne bolnice Livno i svih domova zdravlja je uvedena zbog duga koji datira iz perioda 1994. do 2008. godine., dok bolnica navodi da posljednje tri godine uredno i redovno izmiruje sve poreze i doprinose te je dug uspjela smanjiti za oko 1,5 miliona KM.

Naglašavaju da su samo zdravstvene ustanove Kantona 10 u ovakvoj situaciji, dok druge ustanove širom Federacije BiH godinama gomilaju dugove, ne rješavaju ih, a nisu blokirane. Zbog blokade ispaštaju pacijenti koji su uskraćeni za zdravstvenu uslugu.

"Nama ubrzo izlazi i registracija sanitetskog vozila, mi nećemo moći registrati i samim tim ugrožavamo onu najvažniju, a to je ona hitna medicinska pomoć koja mora biti dostupna svakom stanovniku, kako Općine Tomislavgrad, tako i cijele županije", rekla je Ivanka Živković, direktorica Doma zdravlja Tomislavgrad za BHRT.

Irena Periša, direktorica bolnice Livno upozorava:

"Situacija je, što se tiče lijekova samih, nabavka svih resursa, zaista smo iscrpili sve i dobre volje i dobavljača da nam isporučuju to bez plaćanja... a da ne govorim o platama zaposelnih s obzirom da znamo da je 12. mjesec, dolazi Božić".

Iz resornog ministarstva navode da su počeli pregovore sa višim nivoima vlasti i ističu da su naslijedili problem dugovanja iz 2008. i 2009. godine te da ga niko od njih nije izazvao niti je odgovoran za njega. Navode da će pronaći rješenje, ali to ne mogu sve dok su računi blokirani.

"Preuzimamo odgovornost, tražimo rješenja, nalazimo rješenja, dodatno finansiramo zdravstvene ustanove upravo da bi mogli, što se tiče tekućeg poslovanja, da ne prave dugovanja i da dijelom izmiruju one obaveze koje su ostale iz tog perioda", navodi Dijana Novković-Pećanac, ministrica rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10, prenosi Klix.

Uprkos Zaključku Vlade Federacije od 5. decembra kojom se traži da se računi deblokiraju, zbog naslijeđenih dugova iz perioda do 2008. godine, računi još nisu odblokirani. Iz ovih ustanova i resornog ministarstva upozoravaju na već tešku situaciju u kojoj se nalaze, te da zbog novonastale situacije neće moći pružati zdravstvene usluge.

Federacija BiH Livno bolnice dom zdravlja blokada računi

