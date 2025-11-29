Uhapšen u SAD i prijeti mu zatvorska kazna: Vlasnik zatvorene klinike u Sarajevu optužen za milionsku prevaru

Američki državni tužilac Kvame Raul u Čikagu je objavio da je podignuta optužnica protiv ljekara Muhameda Kamisa (Mohammad Khamis) iz River Foresta, zbog sumnje da je prevarom primio preko milion dolara od američkih programa zdravstvene zaštite.

Izvor: X/Screenshot/CWBChicago

Sarajevski medije prenose da je Kamis (56) osnivač klinike za medicinski potpomognutu oplodnju "Northwestern Medical Centar" u Sarajevu, koja je u oktobru naglo zatvorila vrata pacijentima bez ikakvog obavještenja. Zbog toga je ova klinika postala predmet istraga Tužilaštva Kanstona Sarajevo, POSKOK-a i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Prema istim navodima, bračni parovi – pacijenti ove sarajevske klinike – čiji se biološki materijal i dalje nalazi u objektu klinike, još uvijek nemaju pristup svojim uzorcima.

Kamis se, prema navodima iz Kancelarije državnog tužioca u Čikagu, tereti po šest tačaka optužnice i to za: krađu, pranje novca, prevaru u oblasti zdravstvene zaštite, krivotvorenje i druga krivična djela. Trenutno se nalazi u pritvoru, a prijeti mu kazna od više desetina godina zatvora.

Tužilaštvo u Ilinoisu navodi da je dr. Kamis, koji je posjedovao i vodio četiri privatne medicinske ordinacije i četiri apoteke u Čikagu, orkestrirao prevaru na štetu saveznih zdravstvenih programa.

A physician is charged with allowing a fake doctor to examine patients and issue prescriptions at his clinic while he traveled the globe.



Dr. Mohammad Khamis showed an “absolute reckless disregard for the health and safety” of patients, prosecutors said.https://t.co/d428SGMXRM — CWBChicago (@CWBChicago)November 12, 2025

Kancelarija tužioca Raula tvrdi da je Kamis lažno fakturisao usluge koje je navodno pružio, ali je u stvarnosti bio izvan Sjedinjenih Država. Usluge je navodno pružao student iz Kamisovog necertifikovanog medicinskog fakulteta u BiH, koji je djelovao kao ljekar i pregledavao pacijente, uprkos tome što nije imao licencu za rad. Tužilaštvo tvrdi da je Kamis lažno fakturisao preko milion dolara za medicinske usluge i recepte koje je izdao nelicencirani student.

Mario M. Pinto iz američkog Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga istakao je da optužbe ukazuju na "problematičnu šemu koja je ne samo prevarila naše savezne programe zdravstvene zaštite, već je i ugrozila sigurnost pacijenata". Slično upozorenje izdao je i FBI, čiji je agent Daglas S. DePodesta naglasio da je Kamisova šema iskoristila ograničene resurse i dovela u opasnost najranjivije pacijente.

Istragu u ovom slučaju provele su američke policijske agencije FBI, DEA i Služba američkih maršala.