Ubrizgavala filere ženi u WC-u: Podignuta optužnica protiv ministarke zdravlja ZDK

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv doktorke urgentne medicine iz Visokog, a radi se o aktuelnoj ministarki zdravlja ZDK Aidi Salčinović.

Aida Salčinović Izvor: Screenshot/ZDK

Opštinski sud u Visokom potvrdio je optužnicu za teško nanošenje štete zdravlju pacijenta nakon nepravilnog ubrizgavanja dermalnih filera u junu 2021. godine.

Doktorka protiv koje je podignuta optužnica je Aida Salčinović, današnja ministarka zdravlja Zeničko-dobojskog kantona (od 2023. godine), koja je u to vrijeme 2021. godine radila kao doktorka hitne medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Optužnica tereti Salčinovićevu da je zahvat izvela u prostoru koji nije bio medicinski pripremljen niti licenciran, bez propisanih uslova i bez pismene saglasnosti pacijenta, piše Klix.

U optužnici se navodi i da je 14. juna 2021. godine u prostorijama toaleta izvršila aplikaciju filera te da su kod I. B. nastupile teške posljedice.

Nakon postupka, nastupile su teške i trajne posljedice po zdravlje oštećene, koje su detaljno opisane u optužnici.

Nakon što su optužbe potvrđene, ministarku čeka suđenje u Opštinskom sudu u Visokom.

(Mondo)

