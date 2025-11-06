logo
Optužnica u predmetu "Ugar": Velika količina marihuane i kokaina dovožena u Banjaluku

Autor Brankica Spasenić
Okružni sud potvrdio je optužnicu protiv Viktora Krište (57) iz Busovače, te Slobodana Marsenića (51), Alena Vučenovića (43) i Emira Softića (57) iz Banjaluke, zbog šverca veće količine marihuane i kokaina na područje Banjaluke.

Potvrđena optužnica u predmetu Ugar Izvor: PU Banjaluka

Prema navodima iz optužnice, Krišto je vozilima golf 6 i audi Q5 drogu dovozio u Banjaluku, gdje su je ostali optuženi preuzimali i dalje rasturali.

Svi su uhapšeni početkom avgusta ove godine u akciji "Ugar".

Terete se su od 14. jula do 2. avgusta ove godine neovlašteno nabavljali, prenosili, držali radi prodaje i prodavali drogu na području Banjaluke.

Iz policije su ranije, neposredno nakon hapšenja, naveli da je tokom pretresa na više lokacija na području Banjaluke i Busovače pronađeno 3,25 kilograma marihuane, 1,1 kilograma amfetamina i blizu 30 grama kokaina.

optužnica droga Banjaluka Okružni sud akcija Ugar

