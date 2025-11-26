Džordžija odustala od slučaja: Tramp ostaje bez ijedne aktivne optužnice

Tužilac u Džordžiji zvanično je odustao od istorijskog slučaja protiv američkog predsjednika Donalda Trampa i još 18 optuženih za pokušaj prekrajanja rezultata predsjedničkih izbora 2020. godine

Time je zatvoreno pravno poglavlje koje se smatralo ozbiljnom prijetnjom Trampovoj političkoj budućnosti.

Ta odluka znači da je Tramp definitivno izbjegao krivičnu odgovornost zbog pokušaja da preokrene svoj izborni poraz od Džoa Bajdena 2020. godine, prenosi CNN.

"S obzirom na složenost pravnih pitanja – od ustavnih pitanja i Klauzule o supremaciji do imuniteta, nadležnosti, mjesta održavanja suđenja, brige o brzom suđenju i pristupa federalnim evidencijama – a čak i pod pretpostavkom da je svako od tih pitanja riješeno u korist države, iznošenje ovog slučaja pred porotu 2029, 2030. ili čak 2031. godine bio bi izuzetan podvig", saopštio je danas tužilac u tom slučaju Piter Skandalakis.

Skandalakis je naveo da je razmatrao mogućnost da se sudi samo osamnaestorici saoptuženih dok čeka kraj Trampovog mandata, ali je ukazao da bi to "bilo i nelogično i pretjerano opterećujuće i skupo za državu i za okrug Fulton".

Poslije ove odluke, protiv Trampa se više ne vodi nijedan od četiri sudska postupka pokrenuta tokom predsjedničkog mandata Bajdena.

Pored suđenja u Džordžiji, Tramp je optužen za nepravilno čuvanje povjerljivih dokumenata na Floridi, a u Vašingtonu je optužen za pokušaj održavanja na vlasti nezakonitim radnjama, uprkos porazu na izborima 2020. godine.

Krivične prijave protiv Trampa podignute su u Njujorku zbog finansijske prevare, koja je uključivala i isplate bivšoj porno glumici Stormi Danijels.

Tri slučaja su odbačena prije izricanja presude, a u posljednjem slučaju Tramp je proglašen krivim, ali je u januaru ove godine osuđen na „bezuslovni otpust“, bez zatvorske, uslovne pa čak i novčane kazne.

Zbog odluke porote, on je ipak postao prvi predsjednik SAD koji je stupio na dužnost sa krivičnom osudom.