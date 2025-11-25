Optužena šestorka: Policajcu u Tesliću prijetio da će mu ubiti dijete u kolijevci

Okružno javno tužilaštvo u Doboju, podiglo je optužnicu protiv šestorice mladića zbog vrijeđanja i prijetnji zaposlenih u teslićkom lokalu, prijetnji, vrijeđanja i napada na policiju te oštećenje pritvorske prostorije kao i policijskog auta.

Optuženi su: Boris Tomić, Kristijan Tomić, Luka Koljančić, Igor Ivanović, Dragan Despić i Andrej Toprek, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Tesliću.

Psovke i prijetnje radnicima lokala

Optuženi se terete da su u noći 20/21.10.2025.godine, u jednom ugostiteljskom objektu Tesliću, prijavljeni policiji da su vrijeđali i upućivali prijetnje zaposlenima u tom objektu, te nakon dolaska patrole policije, silom i prijetnjom, spriječili službena lica u vršenju službene radnje. Takođe ih terete da su ozbiljnom prijetnjom ugrozili sigurnost službenog lica i oštetili prostoriju za zadržavanje i policijsko vozilo, pišu Nezavisne novine.

Kako je precizirano u optužnici, nakon što je Boris Tomić remetio javni red i mir u ugostiteljskom objektu u Tesliću vrijeđajući, psujući i upućujući prijetnje zaposlenima pozvana je policija.

Po dolasku policajaca H.M. i R.P. i pripravnika G.M., oni su od zatražili od Borisa Tomića da prestane sa takvim ponašanjem i naredili mu da izađe iz objekta što je i učinio, te su mu u blizini policijskog vozila zatražili na uvid ličnu kartu, na šta je odgovorio da nema.

"Otimali" ga od policije

Kako se navodi u optužnici, upozoren je da će biti priveden u policijsku stanicu, a on je pokušao da pobjegne.

"Policijski službenik R.P. uhvatio ga je u predjelu nadlaktice, a policijski službenik H.M. ga uhvatio za šaku lijeve ruke i dok su pokušavali optuženom staviti lisice na ruke i lišiti ga slobode, prišli su optuženi Tomić Kristijan, Koljančić Luka i Ivanović Igor, kako bi spriječiti lišenje slobode", navodi se u optužnici.

Dalje se dodaje da su Tomića vukli za ruke kako bi ga istrgli od policijskih službenka a u isto vrijeme odgurivajući policijske službenike vukli za ruke, jakne i palice.

Dalje se navodi da im je u pomoć stigao policijski službenik T.A.

Boris Tomić počeo je da psuje policije policijske službenike, vrijeđajući ih na nacionalnoj osnovi, nakon čega su ga uhapsili a Tomić je pružao otpor.

Udario policajca nogom, oštetio službeni auto

Između ostalog, kako se navodi u optužnici, policijskom službeniku H.M., nogom je zadao jedan udarac u predjelu desne nadkoljenice i desne ruke, nanijevši mu tjelesne

povrede u predjelu desne butine i malog prsta desne šake.

Potom je nekoliko puta nogama udario u službeno vozilo koje je oštetio a u prostoriji za

zadržavanje vikao je vrijeđajući i psujući policijske službenike te je oštetio vrata i štok.

Policajcu prijetio da će mu ubiti dijete u kolijevci

U optužnici piše i da je policajcu D.M. prijetio da će ga ubiti čim ga sretne na ulici i da će ubiti njegovo dijete u kolijevci, jer će ga pratiti kuda hoda i kuda dijete šeta, što je kod policijskog službenika D. M. izazvalo strah i ugroženost.

Prijetili da će ući u stanicu

Kristijana Tomića, Koljančića, Ivanovića, Despića i Topreka Andrej, terete da su

vrijeđati policijske službenike uz prijetnju da će ih fizički napasti, da će ući u prostorije policijske stanice, te vrijeđajući ih po nacionalnoj osnovi, nazivajući ih "balijama".

"Kristijan Tomić je povišenim tonom, tražio da na slobodu bude pušten njegov brat Boris, uz prijetnju da će silom da uđe u unutrašnjost policijske stanice, na koji način su uznemirili kako cjelokupno policijsko osoblje koje se nalazilo u Policijskoj stanici u Tesliću, tako i građanje koji žive u obližnjim stambenim zgradama", piše u optužnici.

Udario policajca i pobjegao

Dalje se dodaje da im je policijski službenik P.B. izdao naređenje da prestanu što Tomić nije poslušao a kada mu je policajac prišao kako bi mu stavio lisice, Despić je držeći

ruku u džepu, skrenuo pažnu policajcu pažnju jer je mislio da ima neki predmet, a

Tomić je to iskoristio i udario policajca rukom u predjelu lijeve šake i pobjegao sa ostalim učesnicima.

Okružno javno tužilaštvo u Doboju, Tomiće, Koljančića i Ivanovića tereti za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, Borisa Tomića i za oštećenje tuđe stvari te krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, dok Kristijana Tomića, Koljančića, Ivanovića, Despića i Topreka terete zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje.

Njima je na prijedlog tužilaštva produžen pritvor koji može trajati godinu nakon potvrđivanja optužnice, uz redovnu sudsku kontrolu opravdanosti mjere pritvora.

