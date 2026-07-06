Kolaps zdravstva u Livnu: 31 ljekar dao otkaz

Čak 31 ljekar Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu podnio je otkaz.

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Trideset i jedan ljekar Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu jutros su dali otkaze nezadovoljni odnosom kantonalne Vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.

Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako su naveli, među najlošijim u FBiH, prenose federalni mediji.

Povećanje plata od tri odsto koje je ponudila Vlada Livanjskog kantona ocijenjeno je neprihvatljivim.

Uz niske plate, upozorili su i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani da rade duplo više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma.