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Kolaps zdravstva u Livnu: 31 ljekar dao otkaz 1

Kolaps zdravstva u Livnu: 31 ljekar dao otkaz

Autor Haris Krhalić
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Čak 31 ljekar Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu podnio je otkaz.

Masovni otkazi ljekara u Livnu: Zdravstveni sistem pred kolapsom Izvor: Gorodenkoff/Shutterstock

Trideset i jedan ljekar Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu jutros su dali otkaze nezadovoljni odnosom kantonalne Vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.

Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako su naveli, među najlošijim u FBiH, prenose federalni mediji.

Povećanje plata od tri odsto koje je ponudila Vlada Livanjskog kantona ocijenjeno je neprihvatljivim.

Uz niske plate, upozorili su i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani da rade duplo više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma.

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Tagovi

livanjski kanton doktori otkaz

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Komentari 1

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Vjj

Tako se to radi, a ne ko na UKC BL gdje sindikat i vlast rade u dogovoru

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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