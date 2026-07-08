Žestok obračun u NSRS: Stevandić poručio Crnatku da je "presuđeni ološ" i da će mu "crveni kombi doći kući"

Verbalni sukob Nenada Stevandića i Igora Crnatka zbog spominjanja "crvenog kombija".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U toku je Narodna skupština Republike Srpke koju je obilježio „obračun“ predsjednika NSRS Nenada Stevandića sa političarima iz opozicije.

Najprije je došlo do rasprave između Stevandića i Nebojše Vukanovića.

Šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red zahvalio se Stevndiću što je njega i Igora Crnatka nazvao "nesojima, izdajnicima, špijunima".

Vukanović je poručio kako se plaši da će se „Stevandić ugušiti od mržnje“ nakon čega mu je predsjednik NSRS uzvratio da predstavlja „opsesivno ludilo“ te da mu nikad nije donio nalaz psihijatra.

Nakon toga tokom obraćanja, Igor Crnadak je upozoren da negovori o temama koje su na dnevnom redu nakon čega je poručio:

„Vjerovatno ne smijem ni 'crveni kombi' spominjati. Oni su glumili borce, pili viski u hotelu Bosna, a onda iz crvenog kombija maltretirali ljude.“

Reagovao je ponovo Stevandić poručivši mu da je „presuđeni ološ“ te da će mu „crveni kombi doći kući“.

„Neću te pustiti na miru jer lansiraš priče o crvenom kombiju koji je 26 puta odbačen i zbog toga moja porodica, žena i djeca dobijaju prijetnje i pišu da će me klati i dolaziti u Banjaluku. Ti jesi izdajnik i ološ koji crta svakom metu, ali ti jesi i presuđeni ološ koji nije nikom ništa plaćao. Vaša skrivena mržnja, licemjerje i obaranje svakog srpskog čovjeka ostaje. Vi ste taj koji jeste presuđen koji jeste zloupotrijebio novac oteo tuđe i sud je to potvrdio. Vi ste presuđeni, a ja nepresuđen jak ko zemlja. Snosićete odgovornost za sve ovo što ste uradili, 'crveni kombi' će vama doći kući jer u mojoj kući nije bio. Moja djeca trpe radi vaših laži koje radi muslimansko podzemlje i obavještajna služba i tome vi i pripadate. Za to ćete vi odgovarati, a ne Nenad Stevandić“, poručio je Stevandić.

Pogledajte obraćanje Stevandića.

Pogledajte 02:06 Nenad Stevandić obraćanje Igoru Crnatku Izvor: Youtube/TOK TV Izvor: Youtube/TOK TV

Nakon svega, kako bi se situacija smirila, poslanici su dobili pauzu od 20 minuta.