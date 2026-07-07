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Minić: "Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade"

Minić: "Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tokom posebne sjednice NSRS, Savo Minić je izjavio kako vjeruje da će se 9. januara građanima obratiti kao predsjednik RS, dok će Milorad Dodik biti premijer.

Savo Minić vjeruje da će Dodik biti premijer Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da vjeruje da će se 9. januara, za Dan Republike Srpske, građanima obratiti kao predsjednik Republike Srpske, a lider SNSD-a Milorad Dodik kao predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Iskreno se nadam i vjerujem da ću 9. januara govoriti kao predsjednik Republike Srpske, a ako vas baš interesuje da li će govoriti i Milorad Dodik - mislio sam da to ovako ne saopštavam, ali ću reći – govoriće! Govoriće kao predsjednik Vlade Republike Srpske", istakao je Minić tokom posebne sjednice Narodne skupštine Srpske.

U parlamentu Srpske u toku je skupštinska rasprava o Prijedlogu odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, po hitnom postupku, koja je prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića na zahtjev Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske".

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Tagovi

Savo Minić Milorad Dodik NSRS

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