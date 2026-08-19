Pauza do septembra: Obustavljaju se radovi na dionici od Prijedorske petlje ka Banjaluci

Sanacija puta od Prijedorske petlje prema Banjaluci biće obustavljena u narednih 15 dana kako bi se smanjile saobraćajne gužve, potvrdio je direktor "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković.
Podsjećamo, zbog navedenih radova vlada potpuni saobraćajni kolaps. Kolone vozila duge su po nekoliko kilometara, a zbog izrazito usporenog saobraćaja vozači su prinuđeni da traže i koriste alternativne pravce.
Janković je naglasio da su svi radovi na dionici od Klašnica do Prijedorske petlje već uspješno završeni, dok se sanacija prema kružnom toku "Tulipani" odvija u nekoliko etapa.
"Zbog velikih gužvi i velikog broja turista i naših ljudi iz inostranstva koji su trenutno na odmoru, obustavićemo radove sada 15-ak dana kako bismo izbjegli gužve. Tek ćemo početkom septembra nastaviti sa tim radovima", izjavio je Janković za ATV.
Iz "Puteva RS" uvjeravaju da sanacija ove saobraćajnice biti u potpunosti završena do kraja tekuće godine.