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Pauza do septembra: Obustavljaju se radovi na dionici od Prijedorske petlje ka Banjaluci

Pauza do septembra: Obustavljaju se radovi na dionici od Prijedorske petlje ka Banjaluci

Autor Dušan Volaš
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Sanacija puta od Prijedorske petlje prema Banjaluci biće obustavljena u narednih 15 dana kako bi se smanjile saobraćajne gužve, potvrdio je direktor "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković.

Zbog velikih gužvi privremeno zaustavljena sanacija puta prema Banjaluci Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Podsjećamo, zbog navedenih radova vlada potpuni saobraćajni kolaps. Kolone vozila duge su po nekoliko kilometara, a zbog izrazito usporenog saobraćaja vozači su prinuđeni da traže i koriste alternativne pravce.

Janković je naglasio da su svi radovi na dionici od Klašnica do Prijedorske petlje već uspješno završeni, dok se sanacija prema kružnom toku "Tulipani" odvija u nekoliko etapa.

"Zbog velikih gužvi i velikog broja turista i naših ljudi iz inostranstva koji su trenutno na odmoru, obustavićemo radove sada 15-ak dana kako bismo izbjegli gužve. Tek ćemo početkom septembra nastaviti sa tim radovima", izjavio je Janković za ATV.

Iz "Puteva RS" uvjeravaju da sanacija ove saobraćajnice biti u potpunosti završena do kraja tekuće godine.

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Tagovi

saobraćaj sanacija Banjaluka Prijedorska petlja gužve

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