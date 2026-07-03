Minić sa šefom Misije OEBS-a: Srpska opredijeljena za Dejton i dijalog

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je sa šefom Misije OEBS-a Rikom Holcaplom.

Izvor: Vlada RS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da u razgovoru sa šefom Misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom da je Srpska opredijeljena za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dijalog sa relevantnim sagovornicima unutar BiH.

Minić je istakao da je dosadašnja saradnja Vlade Republike Srpske i OEBS-a bila veoma korektna i da očekuje da će tako biti nastavljeno.

On je ukazao da su u Republici Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus, koji će ove godine biti više od 7,5 milijardi KM.

Holcapl je zahvalio premijeru Miniću i Vladi na saradnji, prije svega u oblastima prava, unutrašnjih poslova i obrazovanja, te istakao da će OEBS nastaviti da podržava napredak u okviru svojih kapaciteta, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Tokom sastanka u Banjaluci razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, kao i o dosadašnjoj saradnji Vlade Srpske i OEBS-a.