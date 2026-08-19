Požar u bijeljinskom naselju: Vatrogasci sprečavaju širenje vatre na usjeve i kukuruzišta

U starom koritu rijeke Drine kod bijeljinskog naselja Popovi planuo je požar koji trenutno gasi 15 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila, rekao je šef Teritorijalno-vatrogasne jedinice Bijeljina Mile Spasojević.

Izvor: InfoBijeljina/Printscreen

"Opasnost za ljude ne postoji, niti su u blizini objekti koji bi se mogli zapaliti. Pratimo situaciju, što možemo gasimo, što ne možemo kontrolišemo, jer je veoma važno da spriječimo da vatra izađe na njive i kukuruz", rekao je on.

Spasojević je napomenuo da će vatrogasci ostati na terenu koliko god bude potrebno.

On je podsjetio da su u gašenju požara u vikend-naselju u Amajlijama prethodnih dana bili danonoćno.