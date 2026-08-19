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Vučić: Nova oprema za "Jumko" u Drvaru stiže u petak

Vučić: Nova oprema za "Jumko" u Drvaru stiže u petak

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će nova oprema za pogon "Jumka" u Drvaru stići 21. avgusta, uz nastavak ulaganja Srbije u ovu kompaniju.

Vučić najavio dolazak opreme za "Jumko" u Drvaru i nova ulaganja Srbije u RS Izvor: SRNA/Milomir Savić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će u petak, 21. avgusta, stići oprema za fabriku "Jumko" u Drvaru.

Vučić je prilikom obilaska pogona "Jumka" u Kuršumliji rekao da taj pogon neće biti ugašen već da će za dvije sedmice biti obezbijeđene dvije važne mašine.

Najavio je da će Srbija nastaviti da ulaže u sve pogone ove kompanije, ali i istakao da bi "bio najsrećniji kada bi Kinezi preuzeli kompaniju `Jumko`", o čemu se razgovara.

Predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik posjetili su početkom avgusta Drvar i pogon "Jumka".

Vučić je tada rekao da će biti uloženo još 140.000 evra u opremu i poručio da na podršku Srbije uvijek mogu da računaju.

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Tagovi

Aleksandar Vučić Drvar jumko

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