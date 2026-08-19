Spremite se za tropski dan: Sutra temperature do 39 stepeni

U svim dijelovima BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz lokalno slabu oblačnost.

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Jutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 21, na jugu do 23, u višim predjelima oko 12 stepeni, a dnevna od 34 do 39, u višim predjelima oko 28 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren južni i jugozapadni vjetar, u višim predjelima lokalno sa jakim udarima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacimna Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano, uz malu do umjerenu oblačnosti.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 16, Han Pijesak i Čemerno 26, Kalinovik, Sokolac i Ivan Sedlo 27, Kneževo 29, Gacko, Drinić, Mrakovica, Srebrenica, Sarajevo i Livno 30, Bileća, Zvornik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srbac, Trebinje, Foča, Šipovo, Bugojno, Neum i Tuzla 32, Višegrad, Rudo, Sanski Most i Zenica 33, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Ribnik, Bihać i Jajce 34, Banjaluka i Gradačac 35, te Mostar 38 stepeni Celzijusovih.