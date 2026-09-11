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Spremačica ubodena nožem jer je htjela da pomogne napadnutom učeniku: Detalji incidenta u zagrebačkoj školi (Video)

Spremačica ubodena nožem jer je htjela da pomogne napadnutom učeniku: Detalji incidenta u zagrebačkoj školi (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Maskirani učenik izbo je jutros nožem drugog đaka i spremačicu u srednjoj školi u Zagrebu. Napadač je pod nadzorom policije, a povrijeđeni su u bolnici.

Detalji incidenta u zagrebačkoj školi Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

U zagrebačkoj srednjoj školi u Konavoskoj ulici u naselju Voltino jutros oko 8 sati došlo je do krvavog napada u kojem je učenik oštrim predmetom izbo drugog učenika i spremačicu. Napadač je pod nadzorom policije, a povrijeđenima se pruža ljekarska pomoć u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je tokom napada na glavi nosio fantomku, platnenu masku koja prekriva cijelo lice i glavu, sa prorezima samo za oči i usta, kako bi prikrio identitet. Uplašena djeca su odmah poslije 8 sati panično javljala roditeljima da zgradom hoda maskirani mladić naoružan nožem, dok je dio učenika u opštem haosu uspio da istrči iz zgrade i pobjegne na ulicu.

Spremačica pokušala da spase napadnutog učenika

Učenici okupljeni ispred školske zgrade u šoku prepričavaju detalje stravičnog događaja. Prema njihovim riječima, u zgradu je ušao maskirani mladić naoružan nožem kog isprva nisu prepoznali i nasrnuo na učenika prvog razreda. Kada je to vidjela, školska spremačica se hrabro umiješala i pokušala da ga omete u napadu, pri čemu je pomahnitali napadač i nju ubo nožem. Među okupljenim đacima proširila se informacija da su i napadač i izbodeni dječak učenici prvog razreda iste škole. Učenici takođe upozoravaju na problem obezbjeđenja na samom ulazu u školu - navode da ustanova ima radnicu obezbjeđenja, ali da je riječ o starijoj gospođi koja u takvoj situaciji nije mogla da spriječi naoružanog napadača.

Povrijeđeni na nosilima prevezeni u bolnicu

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je došlo do napada i da je napadač priveden.

"Danas, 11. septembra, oko 8 sati u vaspitno-obrazovnoj ustanovi u Konavoskoj ulici u Zagrebu dogodio se incident u kojem je jedan učenik oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i radnicu ustanove. Učenik koji je nanio povrede nalazi se pod nadzorom policije. Povrijeđenima je pružena ljekarska pomoć, a policija sprovodi uviđaj i kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja", saopštila je policija.

Prema dostupnim informacijama sa terena, u napadu je dvoje ranjenih, a ekipe Hitne pomoći su najmanje dvije osobe na nosilima unijele u sanitetska vozila i hitno ih prevezle u bolnicu.

Ispred škole u Voltinom, u kojoj djeluju dvije srednje škole i fakultet, jutros se nalaze brojne policijske snage sa dugim cijevima i više ekipa Hitne pomoći. Zgrada je ograđena policijskim trakama, a policijski uviđaj i kriminalistička istraga su u toku.

(Index/MONDO)

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Zagreb škola incident

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