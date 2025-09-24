Bivši učenik nožem usmrtio dijete u školi i napao učiteljicu : Počelo suđenje pomahnitalom ubici iz Zagreba

Na sudu u Zagrebu počelo je suđenje 19-godišnjaku optuženom za teško ubistvo djeteta i još 54 krivična djela u OŠ Prečko. Napad nožem u decembru 2024. izazvao je šok u Hrvatskoj, a sutradan je proglašen dan žalosti.

Izvor: Youtube/ Total Croatia News

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje devetnaestogodišnjaku zbog teškog ubistva djeteta, četiri pokušaja teškog ubistva i 50 krivičnih djela povrede prava djeteta u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine. Prijeti mu maksimalna kazna od 50 godina zatvora.

Okrivljeni je u sudnicu uveden sa lisicama na rukama i nogama. U samoj sudnici bio je odvojen od ostalih, a uz njega su neprekidno sjedila dvojica pravosudnih policajaca. Još jedan policajac obezbjeđivao je red u sudnici, dok je i oko suda bilo prisutno policijsko obezbjeđenje.

Nasuđenje su stigli i neki roditelji žrtava, kao i njihovi advokati. Saznaje se da je osiguranje Grada Zagreba već isplatilo dio odštete u iznosu od 47 hiljada evra po osobi porodici dječaka koji je ubijen u školi u Prečkom.

Tužilaštvo je predložilo da se suđenje zatvori za javnost, dok je branilac smatrao da to nije potrebno i da je dovoljno isključiti javnost samo iz pojedinih dijelova postupka. Sudsko veće je na kraju odlučilo da suđenje bude zatvoreno za javnost kako bi se zaštitila 54 djece koja su navedena u optužnici.

Pokušao samoubistvo nakon napada

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno tužilaštvo (ŽDO) tereti okrivljenog da je 20. decembra prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, sa unapred stvorenom namjerom da liši života dejcu i zaposlene u školi, svestan da je riječ o deci niskog hronološkog uzrasta koja mu se nisu u stanju fizički odupreti".

Nakon toga je, stoji u optužnici podignutoj početkom jula ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Tokom napada jedno dijete je preminulo, dok su učiteljica i troje djece zadobili teške tjelesne povrede.

Zagrebačko ŽDO je u optužnici predložilo produženje istražnog pritvora protiv okrivljenog, čije godine nisu navedene, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i zato što je pritvor neophodan za nesmetano vođenje postupka za krivično djelo za koje je propisana dugotrajna zatvorska kazna, a pri čijem su izvršenju okolnosti bile posebno teške.

Riječ je o bivšem učeniku OŠ Prečko koji je nakon napada pobegao u obližnji Dom zdravlja, gdje je pokušao da izvrši samoubistvo. Zbog ove tragedije, naredni dan je u cijeloj Hrvatskoj proglašen danom žalosti, a ministar prosvete Radovan Fuks najavio je obavezno zaključavanje škola.

