Učenik izbo drugog đaka i radnicu: Incident u zagrebačkoj školi, napadač priveden

Učenik je jutros u školi u Zagrebu oštrim predmetom povrijedio drugog đaka i zaposlenu. Napadač je uhapšen, a povrijeđenima je pružena medicinska pomoć.

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U obrazovnoj ustanovi u zagrebačkom naselju Voltino jutros oko 8 časova došlo je do teškog incidenta, kada je jedan učenik oštrim predmetom napao i povredio drugog učenika, kao i radnicu te ustanove. Učenik koji je naneo povrede ubrzo je savladan i trenutno se nalazi pod nadzorom policije.

Incident se dogodio u Konavonskoj ulici, u zgradi u kojoj su inače smještene dve škole i jedan fakultet. Pripadnici policije upućeni su na mesto događaja ubrzo nakon prve dojave oko 8.15 časova, a pred školu su odmah stigle i ekipe Hitne pomoći.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama sa terena, u incidentu je ranjeno troje ljudi, dok je na snimcima sa lica mesta zabilježeno kako su najmanje dvije osobe na nosilima unesene u sanitetska vozila. Iz policije je zvanično potvrđeno da je svim povrijeđenima pružena neophodna ljekarska pomoć.

Prije dolaska nadležnih ekipa i zvaničnog saopštenja, vladala je neizvjesnost jer u samoj školi niko nije odgovarao na telefonske pozive, dok su pojedina lica povezana sa ovom ustanovom kratko navodila da je u pitanju "nekakva kriza".

Na licu mjesta se trenutno sprovode uviđaj i kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

(Index/MONDO)