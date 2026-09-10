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Požar u blizini manastira Ostrog: Vatra na 100 metara od porte, vatrogascima otežan pristup

Požar u blizini manastira Ostrog: Vatra na 100 metara od porte, vatrogascima otežan pristup

Autor Dušan Volaš
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U neposrednoj blizini manastira Ostrog u četvrtak uveče je izbio požar, a vatrogasnim ekipama koje su na terenu intervenciju otežava izuzetno nepristupačan teren. Vatra je uočena na svega stotinak metara od manastirske porte.

Požar u blizini manastira Ostrog Izvor: Dan/Screenshot

Iz Službe zaštite i spasavanja Nikšić saopšteno je da je požar prijavljen nešto poslije 20 časova. Na lice mjesta odmah je upućena vatrogasna ekipa, ali zbog specifične konfiguracije terena vatrogasci još uvijek pokušavaju da pronađu bezbjedan prilaz požarištu.

"Sad smo izašli gore, to je na nekih 100 do 150 metara od porte manastira, ali nemoguće mu je prići. Tražimo neki puteljak, bilo šta da mu priđemo", izjavio je Goran Tripković iz nikšićke Službe zaštite i spasavanja.

On je pojasnio da trenutna dužina vatrenog fronta nije velika, ali je izrazio čuđenje zbog same lokacije na kojoj je vatra izbila.

Vatrogasci trenutno ulažu maksimalne napore da pronađu odgovarajući prilaz kako bi započeli gašenje i spriječili eventualno širenje vatre prema svetinji.

"Ako ne budemo mogli da priđemo do tamo, dežuraćemo ovdje", poručio je Tripković.

Za sada se na terenu nalazi jedna vatrogasna ekipa, a njihov broj će biti povećan ukoliko razvoj situacije na požarištu tokom noći to bude zahtijevao.

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Tagovi

požar Ostrog Crna Gora

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