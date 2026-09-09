Državljanin BiH u Vodicama zapalio šefu automobil pa mu poslao snimku

Četrdesetčetvorogodišnji državljanin BiH osumnjičen je da je u Vodicama zapalio automobil zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Izvor: Infovodice/Screenshot

Policija je završila kriminalističku istragu nad 44-godišnjim državljaninom BiH kojeg sumnjiči da je zapalio automobil i time ugrozio život i imovinu drugih ljudi.

Kako je saopšteno, na meti su bila dvojica muškaraca – 33-godišnji državljanin BiH i 67-godišnji državljanin Poljske.

Sumnja se da je 44-godišnjak u nedjelju na parkingu u Vodicama, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zapalio automobil koji je koristio, piše Index.

Vozilo je bilo u vlasništvu 33-godišnjaka, odnosno odgovorne osobe obrta u kojem je osumnjičeni zaposlen.

Požar snimio telefonom i poslao vlasniku

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je unutrašnjost automobila polio zapaljivom tečnošću, a potom upaljačem izazvao požar.

Automobil je u potpunosti izgorio, dok je vatra pričinila materijalnu štetu i na susjednom vozilu, u vlasništvu 67-godišnjeg državljanina Poljske.

Policija je utvrdila i da je 44-godišnjak cijeli događaj snimio mobilnim telefonom. Snimak je potom, putem mobilne aplikacije i preko prijatelja, poslao 33-godišnjem vlasniku zapaljenog automobila.

Nakon završene kriminalističke istrage osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega je nadležnom Opštinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena krivična prijava.