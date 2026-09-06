Staricu prevarili za 39.000 evra: Lažnom brokeru poslala novac, ostala bez ušteđevine

Penzionerka (74) iz Orahovice ostala je bez 39.000 evra nakon što su je lažni brokeri u Hrvatskoj prevarili fiktivnim ulaganjem u zlato i naftu.

Izvor: MMCXIII/Andrey_Popov/Shutterstock

U policijskoj stanici u Orahovici, 74-godišnja žena prijavila je prevaru u kojoj je oštećena za više od 39.000 evra. Prema prijavi, nepoznati počinioci su je namamili u prevarnu onlajn trgovinu sirovinama, što je rezultiralo značajnim finansijskim gubitkom, saopštila je policija.

Slučaj je počeo u julu ove godine, kada je ženu telefonom kontaktirao muškarac koji se lažno predstavio kao broker investicione kompanije iz Londona. Ponudio joj je mogućnost da zaradi novac ulaganjem u trgovinu naftom, zlatom i aluminijumom, a kao uslov za početak tražio je uplatu početnog depozita.

Nakon što je uplatila početnih 250 evra, žena je tokom jula i avgusta više puta uplaćivala dodatnih 39.000 evra na razne strane račune putem mobilnog bankarstva. Da bi je uvjerili u uspjeh investicije, prevaranti su joj na lažnoj internet platformi predstavili fiktivnu dobit od 112.000 evra. Takođe su joj na imejl adresu poslali lažni ugovor o isplati novca.

Pošto joj novac nije isplaćen do dana podnošenja zahtjeva, shvatila je da je prevarena. Ukupna materijalna šteta je veća od 39.000 evra. Policija sprovodi krivičnu istragu i o svemu će u posebnom izvještaju obavijestiti nadležno državno tužilaštvo.

Kako se zaštititi od investicionih prevara

Policija još jednom upozorava građane na opasnosti od ovakvih prevara. Savjetuju da budu sumnjičavi prema pozivima, porukama i oglasima nepoznatih lica koja se predstavljaju kao brokeri i nude brzu zaradu, javlja Index.

Poseban oprez je potreban prilikom ulaganja u akcije, zlato, naftu ili kriptovalute, posebno ako vas nakon prvog kontakta nagovore na hitna plaćanja. Ključno je da ne dijelite lične, finansijske ili podatke o bankovnim karticama sa strancima.

Prije svakog ulaganja potrebno je proveriti kredibilitet platforme za trgovanje i brokera. Ukoliko sumnjate na prevaru, odmah prijavite slučaj najbližoj policijskoj stanici.