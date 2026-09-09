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Uskok objavio izvještaj o ekološkoj bombi: U bivšem kamenolomu kod Benkovca zakopano više od 6.400 tona toksičnog otpada

Uskok objavio izvještaj o ekološkoj bombi: U bivšem kamenolomu kod Benkovca zakopano više od 6.400 tona toksičnog otpada

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U dopuni vještačenja od 7. septembra navodi se da je mikroplastika pronađena i na oko 20 do 30 metara od ruba odlagališta otpada, te ukazuje da je moguće prenošenje vjetrom ili padavinskim vodama.

U bivšem kamenolomu kod Benkovca zakopano više od 6.400 tona otpada Izvor: Facebook/screenshot

U kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom Selu nalazi se najmanje 6.427 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrđena je i mikroplastika van granica odlagališta, navodi se u izvještaju koji je danas objavila Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta (Uskok).

Riječ je o izvještaju vještaka sa Geotehničkog fakulteta koji pokazuje da se radi o izrazito heterogenoj mješavini plastike, gume, tekstila, metala, građevinskog otpada i mineralnog materijala, a da najveći problem predstavlja mikroplastika povišene koncentracije pojedinih metala i mobilnost antimona.

Otpad je pronađen na zemljištu u vlasništvu zagrebačkog zlatara Paška Dodića, na površini od 3.675 metara kvadratnih, a zakopan je do dubine od najmanje 4,2 metra. Tijelo odlagališta mjestimično dostiže visinu od gotovo devet metara, prenosi hrvatski portal "Indeks".

U dopuni vještačenja od 7. septembra navodi se da je mikroplastika pronađena i na oko 20 do 30 metara od ruba odlagališta otpada, te ukazuje da je moguće prenošenje vjetrom ili padavinskim vodama.

Vještaci upozoravaju da nivo opasnosti po okolinu nije zanemariva, ali da do sada otpad nije zagadio izvorišta vode za piće.

Procjenjuju se da je trenutna izloženost stanovništva ograničena zbog udaljenosti otpada više od kilometar, te da se najveći potencijalni zdravstveni rizik odnosi na lica koje dolaze u neposredan kontakt sa otpadom, na primjer tokom njegovog uklanjanja i manipulacije materijalom.

Uskok je objavio dokumente iako istraga nije javna, pozivajući se na opravdani interes javnosti. Riječ je o istrazi protiv većeg broja osumnjičenih zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više krivičnih djela protiv prirodne sredine i privrede.

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Tagovi

USKOK Hrvatska otpad benkovac

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