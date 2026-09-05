Veliki protest u Zagrebu zbog ekološke afere: Zatraženo hitno uklanjanje 33.000 tona opasnog otpada iz Gospića

Veliki protest održan je danas u Zagrebu nakon velike afere sa desetinama hiljada tona opasnog otpada odloženog na području Gospića.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Učesnici protesta počeli su da se okupljaju u 11 časova na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava nakon čega se povorka uputila ka Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je u podne počeo glavni dio programa.

Tokom protesta okupljeni su uzvikivali "Gospić, Gospić" i "HDZ, odlazite!", prenose hrvatski mediji.

Organizatori skupa su zahtijevali hitnu i potpunu sanaciju zagađenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti i jasne rokove za uklanjanje otpada koji predstavlja prijetnju po zdravlje građana i ekosistem Like.

Aktivista Vjekoslav Bušić je na protestu iznio niz zahtjeva koji se tiču sanacije odlagališta, kao i cjelokupnog sistema upravljanja otpadom u Hrvatskoj.

Bušić je ponovio zahtjev inicijative da Vlada u roku od 20 dana predstavi sveobuhvatan program sanacije zagađenih lokacija, koji sadrži jasne i obavezujuće rokove.

Organizatori zahtijevaju i hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog otpada u roku od tri mjeseca.