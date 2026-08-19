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Ekološki skandal u Hrvatskoj: Ilegalno uvezli i odložili hiljade tona otpada iz Slovenije, pokrenuta istraga

Ekološki skandal u Hrvatskoj: Ilegalno uvezli i odložili hiljade tona otpada iz Slovenije, pokrenuta istraga

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Opštinsko tužilaštvo u Zlataru pokrenulo je istragu protiv troje državljana Hrvatske zbog sumnje da su iz Slovenije nezakonito preuzeli više od 4.500 tona opasnog otpada i uskladištili ga u Krapinsko-zagorskoj županiji, čime su zagadili životnu sredinu.

U BiH prošle godine uvezeno 64.000 tona komunalnog otpada Izvor: Shutterstock

Istraga je pokrenuta i protiv jednog trgovačkog društva sa sjedištem na području Zagreba.

Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljeni /30/ i trećeokrivljena /40/ kao odgovorna lica okrivljenog trgovačkog društva, te drugookrivljeni /51/ kao zaposleni u tom trgovačkom društvu, zajednički i u dogovoru, od marta 2021. do januara 2024, preuzeli više od 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije, naveli su iz Tužilaštva.

Okrivljeni su otpad uskladištili na lokaciji na području Krapinsko-zagorske županije i sumnja se da su od njega zagađeni tlo, površinske i podzemne vode.

"Takođe se osnovano sumnja da su okrivljeni, osim opasnog otpada, na istoj lokaciji protivno postojećim propisima uskladištili i veću količinu neopasnog otpada", dodaje se u saopštenju.

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Tagovi

Hrvatska otpad istraga ekologija

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