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Milanović traži vanrednu sjednicu Sabora zbog otpada u Lici

Milanović traži vanrednu sjednicu Sabora zbog otpada u Lici

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Zoran Milanović zatražiće vanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog problema sa ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Lici.

Milanović traži vanrednu sjednicu Sabora zbog otpada u Lici Izvor: Profimedia

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović sutra će uputiti zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Hrvatskog sabora zbog problema sa ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Lici, izjavio je danas njegov portparol Nikola Jelić.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, prema poslovniku, biće dužan da sjednicu sazove u roku od osam dana od prijema zahtjeva.

Milanović je odluku donio nakon što je u Gospiću propala sjednica saborskog Odbora za zaštitu životne sredine i prirode, prenose hrvatski mediji.

Sjednicu su napustili predstavnici građanske inicijative "Gospić je naš dom", kao i dio opozicije, nezadovoljni načinom na koji je javnosti bilo omogućeno da učestvuje u raspravi.

Nekoliko stotina građana okupilo se juče u Gospiću na protestu kako bi izrazilo nezadovoljstvo odlaganjem opasnog otpada na ovom području.

Okupljeni su nosili plakate: "Liku su izdali i zavili u crno", "Otrovali su vodu, tlo i vazduh".

Sa skupa su se između ostalog čule poruke u kojima se za aktuelnu situaciju optužuje vlast.

Zabrinutost građana dodatno je pojačao nalaz koji je potvrdio prisutnost opasnih materija, poznatih i kao "vječne hemikalije", u podzemnim vodama nizvodno od lokacije na kojoj je godinama odlagan otpad.

Inicijativa "Gospić je naš dom" mjesecima upozorava na moguće posljedice za stanovništvo i okolinu te zahtijeva hitnu sanaciju.

Prema ranije objavljenim informacijama, riječ je o oko 37.000 tona otpada koji je pristizao iz Italije i Slovenije, kao i medicinskom otpadu iz hrvatskih bolnica.

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Zoran Milanović otpad Gospić

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