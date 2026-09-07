Alarmantni nalazi kod Gospića: Divlje odlagalište zagadilo podzemne vode mikroplastikom

Vještačenje je pokazalo da je divlje odlagalište otpada kod Gospića zagadilo podzemne vode mikroplastikom, uključujući polistiren i PET.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Divlje odlagalište otpada u Divoselu kod Gospića zagadilo je lokalne podzemne vode mikroplastikom, zaključak je vještaka koji je danas objavila hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta (USKOK).

Riječ je o stručnom izvještaju Instituta za vode "Josip Juraj Štrosmajer".

Vještaci su vodu testirali na tri mjesta oko divljeg odlagališta - uzvodno, neposredno uz otpad i nizvodno od njega, a rezultati su pokazali veliku razliku.

U izvještaju se navodi da je voda koja tek prilazi lokaciji gotovo čista, dok ona koja prolazi ispod samog odlagališta nosi čak 89 odsto sve pronađene plastike.

U toj vodi nizvodno izmjerili su čak 737 mikrograma polistirena /stiropora/ po litru, što je u prirodi nezamislivo visoka koncentracija.

U čistim podzemnim vodama, kako se navodi, takve plastike uopšte ne bi smjelo biti, a ovdje ne samo da je ima u ogromnim količinama, nego se sa kišama u talasima ispire kroz porozni lički krš.

Spektroskopska analiza otkrila je da se u podzemlju ne nalazi samo usitnjeni stiropor nego i polietilen od kojeg se prave vrećice i folije, polipropilen, PET ambalaža, ali i politetrafluoretilen (PTFE).

PTFE je poznatiji kao teflon, spoj iz porodice perfluoriranih spojeva, takozvanih "vječnih kemikalija" koje se u prirodi gotovo uopšte ne razgrađuju.

Vještaci su zaključili i da je specifična gustoća plastike gotovo jednaka gustoći vode, te da se čestice ne talože na dnu, nego ih podzemne vode bez ikakvog otpora nose kroz krške pukotine.

Mediji navode da ovaj nalaz stiže kao službena potvrda onoga na šta su građani i ekološka udruženja upozoravala godinama.

Afera je eskalirala u februaru prošle godine kada su istražioci pokrenuli akciju protiv preduzetnika Josipa Šinceka i njegove firme, a istraga je otkrila da se u Liku godinama dovozio otpad iz Italije i Slovenije pod velom sirovine za navodnu proizvodnju građevinskih blokova.

Otpad je potom nekontrolisano zakopavan i ostavljan na otvorenom u osjetljivom krškom području. Riječ je o 37.000 tona otpada.

Više desetina građana okupilo se protekle subote u Zagrebu na velikom protestu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" i zatražili hitnu sanaciju terena, krivičnu odgovornost svih uključenih i prestanak pretvaranja Like u odlagalište opasnog otpada.