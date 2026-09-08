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Gori iznad Konjica: Vatra guta borovu šumu, dim i plamen iznad krovova kuća (VIDEO)

Gori iznad Konjica: Vatra guta borovu šumu, dim i plamen iznad krovova kuća (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Uz magistralni put M-17 kod Konjica danas je izbio veliki šumski požar koji se velikom brzinom širi kroz borovu šumu, a vatrena stihija opasno se približila stambenim objektima.

Gori iznad Konjica: Vatrogasci i dobrovoljci u borbi sa vatrenom stihijom Izvor: facebook/Mostar Danas/printscreen

ova žarišta pojavila su se na potezu između željezničke pruge i naselja Repovica iznad Konjica. Zastrašujući prizori sa lica mjesta pokazuju ogromne plamene jezike i gust dim na brdu neposredno iznad kuća, zbog čega je situacija na terenu izuzetno dramatična.

Na terenu su sve raspoložive snage. U gašenju i odbrani naselja učestvuju pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, Protivpožarna jedinica Šumarstva "Prenj", kao i brojni dobrovoljci koji nadljudskim naporima pokušavaju da spriječe širenje vatre na stambene objekte i lokalizuju požar.

Situacija u ovoj lokalnoj zajednici je već duže vrijeme izuzetno teška. Konjic se trenutno suočava sa nezapamćenom krizom i jedna je od najugroženijih sredina od šumskih požara u Bosni i Hercegovini i čitavom regionu, budući da su na ovom području već sedmicama aktivna brojna žarišta.

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Tagovi

Konjic požar Požari

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