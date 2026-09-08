Borba sa stihijom u Trnovu: Vatra se približila kućama, zatražena pomoć helikoptera OS BiH

Na području opštine Trnovo u Federaciji BiH trenutno su aktivna četiri požara, a najteža situacija je u Presjenici, gdje se vatra približava stambenim objektima.
Zbog opasnosti po stambene objekte upućen je zahtjev Oružanim snagama BiH za angažovanje helikoptera.
Nad Presjenicom se nadvio gust dim, a nepristupačan teren dodatno otežava rad vatrogascima.
Ponovo je aktivan požar u Ostojićima, gdje je vatra prije dva dana bila stavljena pod kontrolu.
Aktivno je i požarište u Godinji, ispod planine Treskavice, gdje gašenje dodatno otežava blizina minskog polja.
Vatra je zahvatila i područje na ulazu u opštinu Trnovo.
Vatrogasci su na terenu, a očekuje se pomoć Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, javili su federalni mediji.
Dim sa aktivnih požarišta osjetio se i u Sarajevu, gdje je jutros zabilježeno pogoršanje kvaliteta vazduha.