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Borba sa stihijom u Trnovu: Vatra se približila kućama, zatražena pomoć helikoptera OS BiH

Borba sa stihijom u Trnovu: Vatra se približila kućama, zatražena pomoć helikoptera OS BiH

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Na području opštine Trnovo u Federaciji BiH trenutno su aktivna četiri požara, a najteža situacija je u Presjenici, gdje se vatra približava stambenim objektima.

Borba sa stihijom u Trnovu: Vatra se približila kućama Izvor: MUP

Zbog opasnosti po stambene objekte upućen je zahtjev Oružanim snagama BiH za angažovanje helikoptera.

Nad Presjenicom se nadvio gust dim, a nepristupačan teren dodatno otežava rad vatrogascima.

Ponovo je aktivan požar u Ostojićima, gdje je vatra prije dva dana bila stavljena pod kontrolu.

Aktivno je i požarište u Godinji, ispod planine Treskavice, gdje gašenje dodatno otežava blizina minskog polja.

Vatra je zahvatila i područje na ulazu u opštinu Trnovo.

Vatrogasci su na terenu, a očekuje se pomoć Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, javili su federalni mediji.

Dim sa aktivnih požarišta osjetio se i u Sarajevu, gdje je jutros zabilježeno pogoršanje kvaliteta vazduha.

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Tagovi

Trnovo požar Požari

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