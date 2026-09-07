Dramatično u Trnovu: Vatra iz minskog polja prijeti stambenim objektima, gašenje otežavaju vjetar i visoke temperature

Požar na području Presjenice u opštini Trnovo u FBiH prijeti stambenim objektima, a vatra gori u miniranom i nepristupačnom području.

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Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, visoka temperatura i nepristupačan teren.

Vatrogasci za sada ne mogu da djeluju jer je požarište u minskom polju, ali su raspoređeni ispod linije požara i spremni su da reaguju čim vatra izađe iz miniranog područja.

Na terenu je angažovano pet vatrogasnih vozila, a u akciji učestvuju vatrogasna društva Ilidža, Trnovo i Alipašin Most, te Profesionalna vatrogasna brigada i ekipa "Sarajevo-šuma".