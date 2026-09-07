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Požari ugrozili kuće kod Drvara: Na području Prekaje proglašeno stanje prirodne nesreće

Požari ugrozili kuće kod Drvara: Na području Prekaje proglašeno stanje prirodne nesreće

Autor Dušan Volaš
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Zbog naglog širenja požara koji je oštetio kuće i imovinu u selu Prekaja, načelnica Drvara Dušica Runić proglasila je stanje prirodne nesreće. Naređena je hitna mobilizacija svih resursa i priprema vozila za potencijalnu evakuaciju ugroženog stanovništva.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Vatrena stihija zahvatila je područje mjesne zajednice Prekaja, gdje je usljed brzog širenja vatre već došlo do ugrožavanja i oštećenja stambenih i pomoćnih objekata, kao i ogromnih površina poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Zbog ozbiljnosti situacije na terenu, odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće stupila je na snagu odmah.

Radi zaštite spasavanja ljudi i materijalnih dobara, Opštinski štab civilne zaštite preuzeo je direktno rukovođenje svim akcijama. Svim organima uprave, pravnim licima i drugim institucijama naređeno je da svoje kapacitete i resurse bez odlaganja stave na raspolaganje nadležnom štabu. Kao apsolutni prioritet istaknuto je angažovanje građevinske mehanizacije i svih raspoloživih vozila kako bi se, u slučaju dodatne eskalacije, hitno izvršila evakuacija mještana i bezbjedno izmještanje imovine.

U toku je potpuna mobilizacija raspoloživih snaga Civilne zaštite, a ukoliko situacija bude zahtijevala, u akcije pružanja pomoći na ugroženom području biće uključeni i građani. Za sve opštinske organe uvedeno je neprekidno dežurstvo radi sprovođenja naredbi.

Služba civilne zaštite opštine Drvar zadužena je za kontinuirano praćenje požarišta i predlaganje daljih koraka, dok je rad opštinske komisije za procjenu šteta već aktiviran. Sredstva za pokrivanje troškova ovih vanrednih mjera zaštite i spasavanja biće obezbijeđena iz opštinskog budžeta i drugih zakonom predviđenih izvora.

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Tagovi

Drvar požar Požari

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