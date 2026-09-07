Požari u istočnoj Hercegovini pod kontrolom: Vatrogasci u Bileći i Gacku drže vatru pod nadzorom

Bilećki vatrogasci gase požar na više lokacija u području sela Korita, koji trenutno ne ugrožava stambene objekte i imovinu, rekao je komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović.

Izvor: Screenshot

"Nadamo se da će tokom dana, odnosno večeri požar biti pod kontrolom i da se više neće moći širiti. Mještani dežuraju na različitim lokacijama na području sela Korita, Doluše i Brestice", naveo je Radmilović.

Na području opštine Gacko pod kontrolom su požari i situacija je stabilna.

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović rekao je Srni da su aktivna dva požara.

Gori na brdu Dobreljica iznad sela Kazanci, ali, prema riječima Rudovića, ne prijeti stambenim objektima.

"Imamo i požar iznad Bileće koji dolazi prema Gacku, odnosno prema selima Cernica i Zagradci, kao i požar prema magistralnom putu Gacko-Bileća. Tu su raspoređene ekipe, trenutno se drži pod kontrolom", naveo je Rudović.

Dodao je da nema naznaka da bi se mogla desiti nagla eskalacija na sjeverenom dijelu velikog požara koji je cjelina vezana za sela Korita, Hodžići i Brestice.