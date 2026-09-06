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Požar stigao do magistrale Bileća – Gacko: Situacija alarmantna na terenu (VIDEO)

Požar stigao do magistrale Bileća – Gacko: Situacija alarmantna na terenu (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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U mjestu Korita na magistralnom putu Bileća - Gacko situacija je alarmantna nakon što se požar koji već nekoliko dana bukti u ovom rejonu proširio do magistralnog puta.

Alarmantno na putu Bileća - Gacko: Požar se proširio do magistrale Izvor: Screenshot

RTRS javlja da je policija izašla na teren, a saobraćaj je trenutno zaustavljen na ovoj dionici puta.

Vatra je u predvečerje pod uticajem jakog vjetra prešla na drugu stranu puta i sada je posebno teško zaštititi njeno dalje širenje.

U Policijskoj upravi Trebinje Srni je rečeno da su na terenu pripadnici Policijske stanice Bileća, koji će u zavisnosti od situacije sa požarom i dimom procjenjivati potrebu za obustavljanjem saobraćaja na magistralnom putu.

"Policijski službenici će svojim aktivnostima nastojati da svi građani budu bezbjedni", navode u Policijskoj upravi Trebinje.

Na gašenju vatrene stihije angažovane su sve raspoložive snage.

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Tagovi

požar Gacko Bileća

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