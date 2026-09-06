Plamen prišao blizu stambenih objekata: Vatrogasci u Novom Gradu lokalizovali požare u naseljima Urije i Trgovište

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Grad ugasili su danas požar u novogradskom naselju Urije, koji je zahvatio voćnjak i proširio se do šume, a vatra je prišla blizu desetak kuća.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Zamjenik starješine Aziz Crnkić rekao je Srni da je dojava o požaru stigla u 12.50 časova, te da je intervencija, u kojoj je učestvovalo osam vatrogasaca i dva vozila, trajala do 15.30 časova.

"Do dolaska vatrogasaca i za vrijeme trajanja intervencije pomagali su mještani", rekao je on.

Crnkić je potvrdio da su istovremeno vatrogasci intervenisali i u Trgovištu zbog požara na niskom rastinju koji je zahvatio šumu.