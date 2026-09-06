Hrvatska šalje dva kanadera u BiH: Pomažu u gašenju požara u Prozor-Rami

Vlada Hrvatske odobrila je korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u BiH.

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"Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela odluku o prelasku granice Oružanih snaga Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u BiH na području opštine Prozor-Rama", saopšteno je iz Kancelarije Vlade za odnose s javnošću.

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković ranije je telefonom razgovarao s predsjedavajućom Savjeta ministara Borjanom Krišto koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara, prenose hrvatski mediji.

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da su dim i miris paljevine na području od Imotskog do obale i ostrva posljedica velikih požara na području BiH.

(Srna)