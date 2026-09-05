Požar kod Mrkonjić Grada i dalje aktivan, u gašenje se uključila i policija

Požar koji je izbio u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić Grada i dalje je aktivan, a od danas u gašenju aktivno pomažu i pripadnici mrkonjićke Policijske uprave.

Izvor: PU Mrkonjić Grad

Policijskoj upravi Mrkonjić Grad juče je prijavljeno da je na lokalitetu Rajakovo brdo došlo do požara koji je zahvatio suvu travu, nisko rastinje i dio visoke šume.

U gašenju učestvuju pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mrkonjić Grad i radnici Šumskog gazdinstva "Lisina" kojima su se danas pridružili pripadnici Policijske uprave Mrkonjić Grad, saopšteno je iz ove uprave.

(Srna)