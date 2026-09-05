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Požar kod Mrkonjić Grada i dalje aktivan, u gašenje se uključila i policija

Požar kod Mrkonjić Grada i dalje aktivan, u gašenje se uključila i policija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Požar koji je izbio u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić Grada i dalje je aktivan, a od danas u gašenju aktivno pomažu i pripadnici mrkonjićke Policijske uprave.

Požar kod Mrkonjić Grada i dalje aktivan, Izvor: PU Mrkonjić Grad

Policijskoj upravi Mrkonjić Grad juče je prijavljeno da je na lokalitetu Rajakovo brdo došlo do požara koji je zahvatio suvu travu, nisko rastinje i dio visoke šume.

U gašenju učestvuju pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mrkonjić Grad i radnici Šumskog gazdinstva "Lisina" kojima su se danas pridružili pripadnici Policijske uprave Mrkonjić Grad, saopšteno je iz ove uprave. 

(Srna)

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Tagovi

Mrkonjić Grad požar

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