Uhapšena Banjalučanka: Bušila gume na parkiranim automobilima

Banjalučka policija uhapsila je D.K. iz ovog grada zbog sumnje da je oštetila gume na dva automobila parkirana ispred porodičnih kuća u Banjaluci, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Youtube/Auto SOS/Printscreen

Osumnjičena je uhapšena 25. septembra zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari", nakon što je policiji istog jutra prijavljeno oštećenje vozila.

"Nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 07.30 časova prijavljeno je da je nepoznato lice u periodu od 24. septembra od 17.00 časova do momenta prijave oštetilo pneumatike na dva vozila koja su bila parkirana ispred porodičnih kuća u Banjaluci", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Iz policije dodaju da je kod uhapšene utvrđeno i prisustvo alkohola u krvi.

"Ispitivanjem kod lica D.K. utvrđeno je prisustvo od 0,51 g/kg alkohola u organizmu. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", precizirali su iz PU Banjaluka.