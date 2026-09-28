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Uhapšena Banjalučanka: Bušila gume na parkiranim automobilima

Uhapšena Banjalučanka: Bušila gume na parkiranim automobilima

Autor Dušan Volaš
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Banjalučka policija uhapsila je D.K. iz ovog grada zbog sumnje da je oštetila gume na dva automobila parkirana ispred porodičnih kuća u Banjaluci, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Pod dejstvom alkohola bušila gume: Uhapšena žena u Banjaluci Izvor: Youtube/Auto SOS/Printscreen

Osumnjičena je uhapšena 25. septembra zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari", nakon što je policiji istog jutra prijavljeno oštećenje vozila.

"Nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 07.30 časova prijavljeno je da je nepoznato lice u periodu od 24. septembra od 17.00 časova do momenta prijave oštetilo pneumatike na dva vozila koja su bila parkirana ispred porodičnih kuća u Banjaluci", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Iz policije dodaju da je kod uhapšene utvrđeno i prisustvo alkohola u krvi.

"Ispitivanjem kod lica D.K. utvrđeno je prisustvo od 0,51 g/kg alkohola u organizmu. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", precizirali su iz PU Banjaluka.

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Tagovi

Banjaluka hapšenje gume

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