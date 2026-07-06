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Uhapšen zbog krađe guma i goriva sa parkinga firme u Banjaluci

Uhapšen zbog krađe guma i goriva sa parkinga firme u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
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Banjalučka policija uhapsila je A. K. iz Čelinca zbog sumnje da je sa parkinga jednog preduzeća u Banjaluci ukrao četiri gume sa aluminijumskim felgama i gorivo iz rezervoara vozila.

Srn2024-11-15_1020866_2.jpg Izvor: MUP RS

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, A. K. je uhapšen juče, a tokom kriminalističke obrade pronađeni su ukradeni predmeti, koji su uz potvrdu vraćeni vlasniku.

Protiv njega će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Istog dana policija je uhapsila i N. M. iz Banjaluke zbog sumnje da je u alkoholisanom stanju prijetio sugrađaninu. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,66 promila alkohola u krvi.

Zbog narušavanja javnog reda i mira prekršajno su sankcionisani V. S. i Z. B, koji su se juče fizički sukobili u Banjaluci. V. S. je u tuči zadobio povrede, zbog kojih mu je ukazana ljekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći.

Službenici Policijske stanice Prnjavor sinoć su uhapsili i S. M, koji je sa 1,54 promila alkohola u krvi učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Potočani kod Prnjavora.

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Tagovi

Banjaluka krađa gume

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