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Dijelovi Banjaluke bez struje, pojedini semafori van funkcije

Dijelovi Banjaluke bez struje, pojedini semafori van funkcije

Autor Dušan Volaš
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Zbog najavljenih planiranih radova kompanije "Elektroprenos BiH" u 110 kV trafostanici "Banjaluka 3", veći deo gradskog područja Banjaluke danas je bez električne energije.

Dijelovi Banjaluke bez struje Izvor: Shutterstock

Kako je saopštila "Elektrokrajina", isključenje struje trajaće u periodu od 4 do 12 časova.

Bez snabdijevanja električnom energijom ostali su dijelovi naselja Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Pavlovac, Lauš i Pobrđe.

Prekid u snabdijevanju električnom energijom doveo je i do problema u odvijanju saobraćaja. Kako javljaju banjalučki mediji, na više lokacija u gradu semafori nisu u funkciji.

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Banjaluka

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