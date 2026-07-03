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Vrtić "Neven" u Banjaluci ponovo otvara vrata u ponedjeljak

Vrtić "Neven" u Banjaluci ponovo otvara vrata u ponedjeljak

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Banjalučki vrtić Neven trebao bi otvariti vrata u ponedjeljak, 6. jula.

Centar za predškolsko obrazovanje Izvor: Shutterstock

Banjalučki vrtić "Neven", koji je privremeno zatvoren nakon što je određeni broj djece bio pozitivan na salmonelu, biće spreman za prijem mališana u ponedjeljak, 6. jula, rekao je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Petar Jokanović.

On je naveo da je salmonelom zaraženo 15 djece i jedan vaspitač, koji se oporavljaju, te da nije bilo prijava novih slučajeva.

"Sve radnike i roditelje djece uputili smo da urade bris stolice. Sutra ili najkasnije u ponedjeljak stići će rezultati svih testiranja, tako da će u ponedjeljak vrtić biti spreman za prijem djece", rekao je Jokanović.

On je dodao da su rezultati testiranih vaspitača, kuvara i spremača bili negativni.

"Od Instituta za javno zdravstvo nismo dobili informaciju da je neko od djece koja su testirana zaraženo", rekao je Jokanović.

On je naveo da je vrtić dezinfikovan, mašinski očišćen i spreman za prijem djece. Jokanović je rekao da je u vrtić upisano 172 djece.

Gradska zdravstvena inspekcija izvršila je nadzor u vrtiću, a Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje naloženo je preduzimanje svih mjera s ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih.

Načelnik Službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić Vukmir rekla je ranije Srni da je salmonela jedna od najčešćih bakterijskih infekcija koja izaziva gastrointestinalne tegobe kod ljudi.

"Salmonela se u velikoj mjeri može spriječiti jednostavnim mjerama – pravilnom termičkom obradom hrane, higijenom ruku i odgovornim rukovanjem namirnicama", rekla je Vukmir.

Ona je istakla da salmonela predstavlja važan javnozdravstveni problem širom svijeta i nije samo medicinski problem, ali je pitanje sigurnosti hrane i svakodnevnih higijenskih navika.

Dodala je da je najčešći izvor zaraze hrana životinjskog porijekla, a posebno se izdvajaju sirova ili nedovoljno termički obrađena piletina i jaja, kao i proizvodi koji sadrže sirova jaja, poput majoneza, krema ili raznih kolača.

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Tagovi

vrtić Banjaluka salmonela

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