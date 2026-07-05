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Prekršajni nalozi u Banjaluci: Ugostiteljski objekat nije poštovao odredbe Dana žalosti

Prekršajni nalozi u Banjaluci: Ugostiteljski objekat nije poštovao odredbe Dana žalosti

Autor Dušan Volaš
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su uručili prekršajne naloge pravnom i odgovornom licu zbog kršenja odredbi Zakona o obilježavanju Dana žalosti Republike Srpske.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nadležni organi su utvrdili da je 4. jula, oko 23.00 časa, u jednom ugostiteljskom objektu u Banjaluci prekršena obaveza obilježavanja Dana žalosti, koji je prethodno proglasila Vlada Republike Srpske.

Prekršajni nalozi su izdati zbog nepoštovanja obaveza propisanih članom 12. Zakona o obilježavanju Dana žalosti Republike Srpske.

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Tagovi

Banjaluka dan žalosti

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