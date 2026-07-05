Prekršajni nalozi u Banjaluci: Ugostiteljski objekat nije poštovao odredbe Dana žalosti

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče su uručili prekršajne naloge pravnom i odgovornom licu zbog kršenja odredbi Zakona o obilježavanju Dana žalosti Republike Srpske.

Nadležni organi su utvrdili da je 4. jula, oko 23.00 časa, u jednom ugostiteljskom objektu u Banjaluci prekršena obaveza obilježavanja Dana žalosti, koji je prethodno proglasila Vlada Republike Srpske.