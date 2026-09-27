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Poljska bi mogla proizvoditi rakete za "Patriot" namijenjene Ukrajini

Poljska bi mogla proizvoditi rakete za "Patriot" namijenjene Ukrajini

Autor Haris Krhalić
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Poljska razmatra izgradnju fabrike za proizvodnju licenciranih raketa za američke sisteme "Patriot", koje bi bile namijenjene Ukrajini.

Poljska bi mogla proizvoditi rakete za "Patriot" namijenjene Ukrajini Izvor: fornaxstock/Shutterstock

Poljska bi mogla da izgradi fabriku na svojoj teritoriji za proizvodnju licenciranih raketa za američke sisteme protivvazdušne odbrane "Patriot", koje bi bile namijenjene Ukrajini, izjavila je zamjenica poljskog ministra odbrane Magdalena Sobkovjak Čarnecka.

Ona je navela da odluka o tome zavisi od Sjedinjenih Američkih Država, a ne od Kijeva, prenijela je stanica RFM24.

Čarnecka je rekla i da bi Ukrajina uskoro mogla da dobije američku licencu za proizvodnju municije za raketni sistem dugog dometa "MIM-104", te da je Varšava spremna da pomogne Kijevu.

Prema njenim riječima, poljski zahtjev za uspostavljanje servisnog centra, a kasnije i pokretanje sopstvene proizvodnje sistema "Patriot", predstavlja proces nezavisan od Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski razgovarao je 22. septembra u Njujorku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o pitanjima licenciranja sistema "Patriot".

Dvojica lidera postigla su određeni napredak u razgovorima o mogućnosti da Ukrajina dobije dozvolu za proizvodnju raketa presretača.

Njemačka će, kako je ranije izjavio njemački ministar odbrane Boris Pistorijus, hitno isporučiti Ukrajini rakete "Patriot" u okviru priprema za zimu. Pistorijus je taj zadatak opisao kao prioritet najvišeg nivoa.

I Poljska planira da pošalje Ukrajini rakete "Patriot" u okviru narednog paketa vojne pomoći, a isporuke će biti koordinisane sa NATO saveznicima.

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Tagovi

Poljska Ukrajina balističke rakete

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Hvala što ste poslali vijest.

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