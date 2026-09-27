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Švajcarci odbacili strožu neutralnost: Protiv prijedloga glasalo 71 odsto birača

Švajcarci odbacili strožu neutralnost: Protiv prijedloga glasalo 71 odsto birača

Autor Haris Krhalić
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Oko 71 odsto švajcarskih birača glasalo je protiv prijedloga za strože tumačenje politike neutralnosti, prema prvim projekcijama.

Švajcarci odbacili strožu neutralnost: Protiv prijedloga glasalo 71 odsto birača Izvor: Prath / Shutterstock.com

Švajcarski birači velikom većinom odbacili su prijedlog da se u Ustav unese strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma.

Oko 71 odsto birača glasalo je protiv inicijative, rekao je Lukas Golder, jedan od voditelja instituta za istraživanje javnog mnijenja gfs.bern, gostujući na televiziji SRF.

Ankete sprovedene uoči referenduma ukazivale su na odbacivanje inicijative, koju je pokrenula organizacija Pro Schweiz, blisko povezana sa desno-populističkom Švajcarskom narodnom strankom.

Neutralnost je zajamčena švajcarskim Ustavom od 1848. godine, a inicijativom se nastojalo uvesti strože tumačenje tog načela.

Prema prijedlogu, Švajcarska ubuduće ne bi samo izbjegavala učešće u oružanim sukobima i zatvarala svoju teritoriju za zaraćene strane, već bi prestala i da uvodi sankcije državama koje su započele rat, poput Rusije.

Izuzetak bi bile sankcije Ujedinjenih nacija.

Ekonomska saradnja nastavila bi se kao i do sada, uključujući saradnju sa državama koje su započele rat.

Zagovornici strože neutralnosti tvrdili su da bi takva politika Švajcarsku učinila sigurnijom i ojačala njenu vjerodostojnost kao neutralnog posrednika.

Protivnici prijedloga, međutim, tvrdili su da se u savremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti i izjednačavati počinioce i žrtve.

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Švajcarska referendum

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