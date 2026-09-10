Nesvakidašnja odluka u Švajcarskoj: Kravama dozvoljena zvona, magarcima ne

Zvuk zvona na pašnjacima u švajcarskim Alpima postao je predmet nesvakidašnjeg spora. Zbog žalbe jedne mještanke na buku, sud u kantonu Cirih donio je presudu kojom je kravama ograničena upotreba zvona, dok je magarcima ona potpuno zabranjena.

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Spor koji traje već nekoliko godina u opštini Hinvil tako je dobio svoj sudski epilog. Kuća nezadovoljne stanovnice udaljena je oko 200 metara od susjednog poljoprivrednog gazdinstva, ali se pojedini pašnjaci na kojima pasu krave i magarci približavaju njenom domu na svega 50 metara.

Nakon što je opština prvobitno odbila njenu pritužbu, mještanka je zatražila potpunu zabranu zvona, predlažući da se za praćenje životinja koriste savremeni GPS uređaji.

Višemjesečna mjerenja pokazala su da je buka na 50 metara udaljenosti zaista uznemirujuća u osjetljivim periodima, ali da ne prelazi zakonom definisane granične vrijednosti, dok je na 150 metara ona gotovo neznatna. Zbog toga je sud zaključio da potpuna zabrana za sve životinje nije opravdana.

Prema donesenoj presudi, kravama je dozvoljeno nošenje isključivo malih zvona, poput onih koja se koriste za ovce i koze, dok telad i mlada goveda moraju biti na pašnjaku bez njih. Sud je ovu odluku obrazložio očuvanjem tradicije, lakšim prepoznavanjem nemira u stadu i lakšim pronalaskom odbjeglih grla.

Međutim, za magarce važe drugačija pravila. Njima je nošenje zvona potpuno zabranjeno, jer je sud ocijenio da oni predstavljaju manji bezbjednosni rizik ako pobjegnu, da argument tradicije u njihovom slučaju nije dovoljno snažan, te da imaju veoma osjetljiv sluh. Za njih je upotreba GPS odašiljača ocijenjena kao potpuno razumna i finansijski prihvatljiva alternativa.

Sud je na kraju jasno naglasio da pravo na zaštitu od buke ne podrazumijeva automatsku zabranu svih zvukova koji su povezani sa poljoprivredom. Ova presuda, na koju je moguća žalba Saveznom sudu, odnosi se isključivo na konkretno gazdinstvo u Hinvilu i ne predstavlja opštu zabranu.

(Mondo/Agrarheute)