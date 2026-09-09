Povrijeđene dvije osobe u eksploziji u hidroelektrani: Drama u Švajcarskoj, akcija spasavanja u toku

Povrijeđene dvije osobe u eksploziji u hidroelektrani u Švajcarskoj.

Izvor: Youtube/Screenshot/Urgences Genève - emergency responses

U današnjoj eksploziji u hidroelektrani u Švajcarskoj povrijeđene su dvije osobe, javlja "Rojters". Eksplozija se dogodila na jugu Švajcarske zbog čega se urušio dio zgrade.

Akcija spasavanja je i dalje u toku. Uzrok eksplozije trenutno nije poznat.

BREAKING:



Large explosion at the Ritom power plant in Piotta, Switzerland.



Several people are seriously injured and parts of the building have collapsed. It’s believed that several people are trapped under the rubble.



Several European energy facilities have suffered sabotage…pic.twitter.com/zGh5XEuPhI — Visegrád 24 (@visegrad24)September 9, 2026

(Mondo.rs)