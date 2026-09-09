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Povrijeđene dvije osobe u eksploziji u hidroelektrani: Drama u Švajcarskoj, akcija spasavanja u toku

Povrijeđene dvije osobe u eksploziji u hidroelektrani: Drama u Švajcarskoj, akcija spasavanja u toku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Povrijeđene dvije osobe u eksploziji u hidroelektrani u Švajcarskoj.

Eksplozija u Švajcarskoj Izvor: Youtube/Screenshot/Urgences Genève - emergency responses

U današnjoj eksploziji u hidroelektrani u Švajcarskoj povrijeđene su dvije osobe, javlja "Rojters". Eksplozija se dogodila na jugu Švajcarske zbog čega se urušio dio zgrade.

Akcija spasavanja je i dalje u toku. Uzrok eksplozije trenutno nije poznat.

(Mondo.rs)

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eksplozija Švajcarska

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