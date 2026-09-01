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Uzbuna u Njemačkoj: Policija pronašla eksplozivne naprave kod trafostanice, registrovana detonacija

Uzbuna u Njemačkoj: Policija pronašla eksplozivne naprave kod trafostanice, registrovana detonacija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Njemačka policija potvrdila detonaciju kod trafostanice u Brandenburgu.

Njemačka policija pronašla eksplozivne naprave kod trafostanice Izvor: THOMAS KIENZLE / AFP / Profimedia

Danas je pronađeno više eksplozivnih naprava u trafostanici u Turnov-Prajlaku u Brandenburgu u Njemačkoj, blizu elektrane Jenšvalde, piše "Špigel". Policija je potvrdila najmanje jednu detonaciju prema pisanju pomenutog njemačkog lista.

Njemačka policija je otkrila i pronašla više zapaljivih eksplozivnih naprava. Međutim, nisu sve eksplodirale, jedna detonacija je zasad potvrđena.

Demineri su odmah izašli na lice mjesta i utvrdili su da nema nikakve opasnosti po stanovništvo. Istragu vodi državna kriminalistička policija Brandenburga.

Prema prvim informacijama pomenutog njemačkog lista, dogodio se kratkotrajni prekid voda. Ubrzo su svi vodovi bili u funkciji i opšte snabdjevanje električnom energijom nije bilo ugroženo.

Na licu mjesta pronađene su i improvizovane bespilotne letjelice koje liče na novogodišnje rakete. Ministar infrastrukture Brandenburga Robert Krumbah je ocijenio ovaj slučaj kao "napad na infrastrukturu".

"Napad na infrastrukturu u Jenšvaldeu je napad na bezbjednost i egzistenciju ljudi u Brandenburgu i šire. Ko oštećuje kritičnu infrastrukturu, ugrožava radna mjesta, sigurnost snabdjevanja, povjerenje i, na kraju, zdravlje i živote ljudi", izjavio je Krumbah.

(Mondo.rs)

Tagovi

Njemačka eksplozija eksploziv

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