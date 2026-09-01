Uzbuna u Njemačkoj: Policija pronašla eksplozivne naprave kod trafostanice, registrovana detonacija

Njemačka policija potvrdila detonaciju kod trafostanice u Brandenburgu.

Izvor: THOMAS KIENZLE / AFP / Profimedia

Danas je pronađeno više eksplozivnih naprava u trafostanici u Turnov-Prajlaku u Brandenburgu u Njemačkoj, blizu elektrane Jenšvalde, piše "Špigel". Policija je potvrdila najmanje jednu detonaciju prema pisanju pomenutog njemačkog lista.

Njemačka policija je otkrila i pronašla više zapaljivih eksplozivnih naprava. Međutim, nisu sve eksplodirale, jedna detonacija je zasad potvrđena.

Demineri su odmah izašli na lice mjesta i utvrdili su da nema nikakve opasnosti po stanovništvo. Istragu vodi državna kriminalistička policija Brandenburga.

Entschärfer sind vor Ort, es besteht laut Behörden keine Gefahr: Am Umspannwerk in Turnow-Preilack unweit des Kraftwerks Jänschwalde sind Sprengvorrichtungen gefunden worden.https://t.co/yhTy8k3i7q — DER SPIEGEL (@derspiegel)September 1, 2026

Prema prvim informacijama pomenutog njemačkog lista, dogodio se kratkotrajni prekid voda. Ubrzo su svi vodovi bili u funkciji i opšte snabdjevanje električnom energijom nije bilo ugroženo.

Na licu mjesta pronađene su i improvizovane bespilotne letjelice koje liče na novogodišnje rakete. Ministar infrastrukture Brandenburga Robert Krumbah je ocijenio ovaj slučaj kao "napad na infrastrukturu".

"Napad na infrastrukturu u Jenšvaldeu je napad na bezbjednost i egzistenciju ljudi u Brandenburgu i šire. Ko oštećuje kritičnu infrastrukturu, ugrožava radna mjesta, sigurnost snabdjevanja, povjerenje i, na kraju, zdravlje i živote ljudi", izjavio je Krumbah.

Am Umspannwerk Turnow-Preilack nahe dem Kraftwerk Jänschwalde wurden Sprengvorrichtungen entdeckt.#Brandenburg#Jänschwalde#Umspannwerk#Stromnetz

Bin mal gespannt wem sie das in die Schuhe schieben wollen.pic.twitter.com/xK9uoOM2KY — Lieblingsk꥟ch ꥟ #WLM (@Lieblingskoch23)September 1, 2026

(Mondo.rs)