Etna ponovo prizemljila avione: Aerodrom u Kataniji zatvoren zbog pepela

Letovi na italijanskom aerodromu u Kataniji biće obustavljeni do ponoći zbog pepela koji je u atmosferu izbacio vulkan Etna, saopštila je aerodromska uprava.
Riječ je o petom najprometnijem aerodromu u Italiji po broju putnika.
Putnicima je savjetovano da provjere status letova sa svojim avio-kompanijama prije nego što krenu na aerodrom.
Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Evropi, često prekida letove u Kataniji.
Emisije pepela bile su naročito intenzivne ovog ljeta, što je poremetilo putovanja hiljada putnika tokom vrhunca sezone odmora.
Tourists keep flocking to Italy's Mount Etna during volcano eruption— AFP News Agency (@AFP)August 15, 2026
Molten lava pours out of the slopes of an erupting Mount Etna in Sicily, Italy, drawing in flocks of tourists to the active volcano site despite local guides' concerns.pic.twitter.com/sSKHczXWRn