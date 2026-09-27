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Etna ponovo prizemljila avione: Aerodrom u Kataniji zatvoren zbog pepela

Etna ponovo prizemljila avione: Aerodrom u Kataniji zatvoren zbog pepela

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Letovi na italijanskom aerodromu u Kataniji biće obustavljeni do ponoći zbog pepela koji je u atmosferu izbacio vulkan Etna, saopštila je aerodromska uprava.

zbog pepela iz etne zatvoren aerodrom u kataniji Izvor: X/@Metropoles

Riječ je o petom najprometnijem aerodromu u Italiji po broju putnika.

Putnicima je savjetovano da provjere status letova sa svojim avio-kompanijama prije nego što krenu na aerodrom.

Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Evropi, često prekida letove u Kataniji.

Emisije pepela bile su naročito intenzivne ovog ljeta, što je poremetilo putovanja hiljada putnika tokom vrhunca sezone odmora.

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Tagovi

Etna vulkan Italija aerodrom

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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