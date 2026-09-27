"Boing" otkrio novi softverski problem na avionima "737 maks": Piloti mogu ostati bez automatskog vođenja

"Boing" je otkrio novi softverski problem na avionima "737 maks" koji u određenom scenariju slijetanja može dovesti do gubitka automatskog vođenja leta.

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Američki vazduhoplovni gigant "Boing" saopštio je da je otkrio novi softverski problem na avionu "737 maks", jednom od najzastupljenijih putničkih aviona na svijetu.

Problem bi, u određenom scenariju tokom slijetanja, mogao da ostavi pilote bez automatskog vođenja leta nakon neuspjelog pokušaja slijetanja.

Kompanija je navela da su piloti obučeni da bezbjedno postupaju u takvim situacijama koristeći postojeće procedure, dok inženjeri rade na ažuriranju softvera kojim bi problem trebalo trajno da bude otklonjen.

Nije poznato koliko je aviona pogođeno

Za sada nije poznato koliko bi od više od 2.000 do sada isporučenih aviona "737 maks" moglo biti obuhvaćeno ovim problemom, prenijela je agencija DPA.

"Boing" nije saopštio dodatne detalje o tome na koje se konkretne avione i verzije softvera problem odnosi.

"737 maks" već bio u centru velike krize

Model "737 maks" doveo je "Boing" u jednu od najtežih kriza u istoriji kompanije nakon dvije avionske nesreće povezane sa softverskim sistemom.

U padu aviona "Lion era" u oktobru 2018. godine i padu aviona "Etiopijan erlajns" u martu 2019. godine poginulo je ukupno 346 ljudi.

Nakon tih nesreća, avioni "737 maks" bili su prizemljeni širom svijeta, a "Boing" je morao da izvrši velike izmjene u softveru i procedurama za obuku pilota prije njihovog povratka u saobraćaj.

Model se od tada suočio i sa novim problemima. Jedan od najznačajnijih dogodio se u januaru 2024. godine, kada se tokom leta aviona "Aljaska erlajns" "737 maks 9" odlomio dio trupa na gotovo novom avionu.

Incident je ponovo otvorio pitanja o kontroli kvaliteta i bezbjednosti proizvodnje u "Boingu".