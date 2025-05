Novi predsjednički avion: Tramp prihvatio Boing 747 kao poklon od Katara

SAD su prihvatile avion "boing 747" kao poklon od Vlade Katara, a od Ratnog vazduhoplovstva je zatraženo da pronađe način da ga brzo nadogradi da bi mogao da se koristi kao novi predsjednički avion za Donalda Trampa, potvrdio je portparol Ministarstva odbrane Šon Parnel.

Izvor: Shutterstock

"Ministar odbrane je prihvatio `Boing 747` od Katara u skladu sa svim federalnim pravilima i propisima", saopštio je Parnel.

On je dodao da će "Ministarstvo odbrane raditi na tome da se osigura da se razmotre odgovarajuće bezbjednosne mjere i funkcionalni zahtjevi za avion koji se koristi za prevoz predsjednika SAD".

Avion, čija je vrijednost procijenjena na 200 miliona dolara, zahtijevaće opsežan rad prije nego što može da se smatra dovoljno bezbjednim za prevoz Trampa, rekli su zvaničnici Pentagona.

"Njujork tajms" prenosi da će modifikacije obuhvatiti ugradnju sistema protivraketne odbrane i sistema za zaštitu aviona od elektromagnetnih efekata nuklearne eksplozije.

Pentagon nije objavio procjenu kada bi rad na katarskom avionu mogao da bude završen, iako su Tramp i Bijela kuća jasno stavili do znanja da predsjednik želi da to bude uskoro, možda i do kraja godine.

(Srna)